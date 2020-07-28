Суд оштрафовал ФБК на 600 тысяч рублей за нарушения закона об иноагентах

Симоновский районный суд Москвы 28 июля дважды оштрафовал Фонд борьбы с коррупцией* за нарушения требований, предъявляемых к некоммерческим организациям — иностранным агентам. Сумма двух штрафов составила 600 тыс. рублей.

Согласно постановлению суда, вынесенного на первом заседании, ФБК должен выплатить 300 тыс. рублей штрафа за издание и распространение НКО-иноагентом материалов без указания, что эти материалы созданы и распространены организацией-иноагентом (ч. 2 ст. 19.34 КоАП).

Как установил суд, ФБК, признанный иноагентом в октябре прошлого года, обязан был маркировать все свои публикации на YouTube-канале «Навальный.Live» соответствующей пометкой. Однако фонд это требование не выполнил.

На втором заседании рассматривалось другое нарушение ФБК, также связанное со статусом иностранного агента.

Как установил суд, ФБК осуществлял деятельность некоммерческой организации, но при этом руководство не включило его в «реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента» (ч. 1 ст. 19.34 КоАП). Суд постановил взыскать с фонда за это нарушение 300 тыс. рублей.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.