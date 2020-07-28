Суд оштрафовал ФБК на 600 тысяч рублей за нарушения закона об иноагентах

Короткая ссылка
RT
Симоновский районный суд Москвы 28 июля дважды оштрафовал Фонд борьбы с коррупцией* за нарушения требований, предъявляемых к некоммерческим организациям — иностранным агентам. Сумма двух штрафов составила 600 тыс. рублей.
Суд оштрафовал ФБК на 600 тысяч рублей за нарушения закона об иноагентах
  • Gettyimages.ru

Согласно постановлению суда, вынесенного на первом заседании, ФБК должен выплатить 300 тыс. рублей штрафа за издание и распространение НКО-иноагентом материалов без указания, что эти материалы созданы и распространены организацией-иноагентом (ч. 2 ст. 19.34 КоАП).

Как установил суд, ФБК, признанный иноагентом в октябре прошлого года, обязан был маркировать все свои публикации на YouTube-канале «Навальный.Live» соответствующей пометкой. Однако фонд это требование не выполнил. 

На втором заседании рассматривалось другое нарушение ФБК, также связанное со статусом иностранного агента. 

Как установил суд, ФБК осуществлял деятельность некоммерческой организации, но при этом руководство не включило его в «реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента» (ч. 1 ст. 19.34 КоАП). Суд постановил взыскать с фонда за это нарушение 300 тыс. рублей.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить