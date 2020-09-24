В Московской области детский хоспис получил дополнительное здание

В Московской области в Домодедове детский хоспис получил дополнительное здание, медицинское учреждение сможет принимать больше паллиативных пациентов, в основном это дети до десяти лет.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на данные пресс-службы губернатора Московской области.

Хоспис находится в здании усадьбы Пржевальского. Рядом с ним располагается заброшенный дом, который изначально входил в единый архитектурный ансамбль усадьбы. Постройку удалось выкупить у собственника. Теперь здание войдёт в состав медицинского учреждения.

Здесь планируется разместить кабинеты внутренних служб.

В новом корпусе построят бассейн, оборудуют стоматологический кабинет, кабинет физиотерапии, кабинет переливания крови и лабораторию для проведения общих и биохимических анализов крови.

За год работы была оказана помощь более 400 пациентам с тяжёлыми, хроническими, прогрессирующими заболеваниями. Была налажена работа выездных служб. Детский хоспис стал центром оказания паллиативной помощи для всей Московской области. Именно отсюда происходит координация работы служб, которые расположены во всех районах области.

Ранее «Крыминформ» сообщал, что глава Крыма Сергей Аксёнов создал рабочую группу для проверки деятельности симферопольского детского дома «Ёлочка», где обнаружены нарушения.