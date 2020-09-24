В Кремле оценили выдвижение Путина на Нобелевскую премию мира

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал выдвижение Владимира Путина на Нобелевскую премию мира.
В Кремле оценили выдвижение Путина на Нобелевскую премию мира
  • РИА Новости

«Вы же знаете, что совершенно разные люди выдвигаются на эту премию. И эта инициатива тех, кто выступает с таким предложением. В данном случае это упомянутый вами писатель. Есть определённая процедура рассмотрения номинантов. Если решение будет принято — прекрасно. Не будет принято — тоже ничего страшного. Здесь трудно что-то иное сказать», — сказал журналистам представитель Кремля. Его слова приводит РИА Новости.

Как стало известно ранее, заявку на номинацию Путина направил российский писатель Сергей Комков.

11 сентября сообщалось, что президент США Дональд Трамп выдвинут на Нобелевскую премию за посредничество в подписании соглашения между властями Сербии и самопровозглашённой республики Косово в Вашингтоне.

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