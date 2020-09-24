В Москве число выздоровевших от COVID-19 увеличилось на 1304 человека

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В Москве число выздоровевших от COVID-19 за последние сутки увеличилось на 1304 человека.
В Москве число выздоровевших от COVID-19 увеличилось на 1304 человека
  • АГН «Москва»

Об этом сообщает Inforeactor со ссылкой на заявление заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

Как уточнила заммэра, количество пациентов, которым удалось побороть заболевание, продолжает расти.

Всего число вылечившихся увеличилось до 241 656.

Ранее депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер по коронавирусу.

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