Приложение «Сбербанк Онлайн» получило обновление
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Об этом сообщает РИА Новости.
В описании к обновлению указывается, что в правом верхнем углу на главном экране теперь будут находиться виртуальные ассистенты «Салют», умеющие отправлять переводы и пополнять мобильный счёт, но одновременно продолжающие учиться.
При этом в Сбербанке предупреждают, что в случае, если ассистенты не появятся сразу после обновления приложения, необходимо подождать несколько дней.
Ранее Сбербанк официально представил новый логотип.