Приложение «Сбербанк Онлайн» получило обновление

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Обновление для мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» для операционных систем iOS и Android появилось в магазинах App Store и Google Play.
Приложение «Сбербанк Онлайн» получило обновление
  • © АГН «Москва» / Кирилл Зыков

Об этом сообщает РИА Новости.

В описании к обновлению указывается, что в правом верхнем углу на главном экране теперь будут находиться виртуальные ассистенты «Салют», умеющие отправлять переводы и пополнять мобильный счёт, но одновременно продолжающие учиться.

При этом в Сбербанке предупреждают, что в случае, если ассистенты не появятся сразу после обновления приложения, необходимо подождать несколько дней.

Ранее Сбербанк официально представил новый логотип.

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