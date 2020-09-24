Приложение «Сбербанк Онлайн» получило обновление

Обновление для мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» для операционных систем iOS и Android появилось в магазинах App Store и Google Play.

Об этом сообщает РИА Новости.

В описании к обновлению указывается, что в правом верхнем углу на главном экране теперь будут находиться виртуальные ассистенты «Салют», умеющие отправлять переводы и пополнять мобильный счёт, но одновременно продолжающие учиться.

При этом в Сбербанке предупреждают, что в случае, если ассистенты не появятся сразу после обновления приложения, необходимо подождать несколько дней.

Ранее Сбербанк официально представил новый логотип.