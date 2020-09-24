Представлен новый логотип Сбербанка

Сбербанк официально представил новый логотип: это градиентный сине-жёлто-зелёный незаконченный круг с одной зелёной галкой внутри и написанным рядом названием «Сбер», выполненным в зелёном цвете.

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Об этом сообщает РИА Новости. В ходе презентации также было объявлено, что Сбербанк обновляет формат офиса. Ранее сообщалось, что Сбербанк планировал с 1 сентября 2020 года перевести на удалённую работу до 30% сотрудников.