Представлен новый логотип Сбербанка
Сбербанк официально представил новый логотип: это градиентный сине-жёлто-зелёный незаконченный круг с одной зелёной галкой внутри и написанным рядом названием «Сбер», выполненным в зелёном цвете.
- © sber.ru
Об этом сообщает РИА Новости.
В ходе презентации также было объявлено, что Сбербанк обновляет формат офиса.
Ранее сообщалось, что Сбербанк планировал с 1 сентября 2020 года перевести на удалённую работу до 30% сотрудников.
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