Эксперт прокомментировал ситуацию с обеспечением Крыма водой

Руководитель Лаборатории глубокой очистки воды, доктор технических наук Александр Смирнов прокомментировал ситуацию с обеспечением Крыма водой.

Об этом сообщает ФАН.

«Первое — необходимо снизить потери, чтобы не было утечек. Второе — нужно посмотреть, можно ли использовать очищенную воду, поскольку вода идёт на две основные потребности: хозяйственно-питьевые и сельскохозяйственные, включая полив газонов, различных насаждений и так далее», — заявил эксперт в эфире медиагруппы «Патриот».

По его словам, у России многолетний опыт решения проблемы отсутствия воды через опреснение.

Как пояснил Смирнов, такой процесс состоит из двух частей: получение пресной воды из морской и приготовление из неё воды, пригодной для использования.

«Но здесь нужно будет тщательно рассматривать экономику проекта. Эксперты на местах с этой задачей могут справится довольно легко, но делать это надо планомерно, спешить не надо», — добавил он.

Ранее в Крыму прокомментировали ситуацию с питьевой водой.