В Крыму прокомментировали ситуацию с питьевой водой

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В Крыму прокомментировали ситуацию с чистой питьевой водой, большое количество жалоб от жителей на грязную воду из-под крана продолжает поступать.
В Крыму прокомментировали ситуацию с питьевой водой
  • РИА Новости

«У нас есть обращения по грязной воде, и они не сняты до сих пор. Поэтому давайте в такой ситуации, когда струйка тонкая идёт, чтобы хоть не ржавой воды. Это необходимо с учётом долгосрочной перспективы ограниченного водоснабжения. Надо найти рецепт по решению данной проблемы», — цитирует РИА Новости Крым главу республики Сергея Аксёнова.

В Алуште введут графики подачи воды.

Аксёнов отметил, что работу нужно проводить совместно с управляющими компаниями, большинство из которых в Симферополе — муниципальные.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию с Байкалом.

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