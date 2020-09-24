На Дальнем Востоке с 2019 года предотвратили три теракта

Короткая ссылка
На территории Дальнего Востока с 2019 года предотвращено шесть преступлений террористической направленности, в том числе три теракта, рассказал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
На Дальнем Востоке с 2019 года предотвратили три теракта
  • РИА Новости
  • © Андрей Стенин

Об этом он сообщил на совещании по вопросам безопасности в Дальневосточном федеральном округе во Владивостоке.

«За прошлый год и восемь месяцев этого года (в ДФО. — RT) предотвращено шесть преступлений террористической направленности, в том числе три теракта», — цитирует его РИА Новости.

Патрушев напомнил, что в июле 2019 года был одобрен комплекс мер по повышению антитеррористической защищённости объектов и территории, в результате «на территории округа не допущено совершение ни одного террористического акта».

Во время дополнительных проверок прокуратуры в ДФО выявили более 5 тыс. нарушений в сфере антитеррористической защищённости объектов массового пребывания людей, здравоохранения, образования и социальной защиты.

Всего внесено 2,5 тыс. представлений, а к дисциплинарной ответственности привлекли около 1 тыс. человек, рассказал секретарь Совета безопасности.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев рассказал о предотвращённых угрозах на транспорте в стране. По его словам, с 2018 года «транспорт удалось полностью оградить от действий террористов».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить