Девять образовательных учреждений Кузбасса закрыли из-за коронавируса

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В Кузбассе из-за выявления коронавируса у школьников и сотрудников полностью закрыли девять образовательных учреждений, среди которых несколько школ, детсад и медицинский колледж.
Девять образовательных учреждений Кузбасса закрыли из-за коронавируса
  • АГН «Москва»
  • © Андрей Никеричев

Как рассказала начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Кемеровской области Маргарита Новосёлова, частично на дистанционное обучение переведены ещё 47 учреждений образования.

«На сегодня полностью закрыто девять образовательных учреждений, из них семь школ, одно среднее учебное заведение — Анжеро-Судженский филиал областного медицинского колледжа и одно дошкольное учреждение — детский сад в городе Белово», — цитирует её ТАСС.

Частично перешли на дистанционное обучение 26 школ, 13 детских садов, четыре суза, три вуза и одно учреждение дополнительного образования, подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что на Сахалине и Курилах более 400 школьников перешли на дистанционное обучение из-за COVID-19.

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