Абызова оставили в СИЗО до конца года

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Мосгорсуд продлил до 25 декабря срок ареста для бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
Абызова оставили в СИЗО до конца года
  • РИА Новости

«Удовлетворено ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей в отношении Абызова до 25 декабря», — цитирует РИА Новости пресс-службу суда.

В четверг, 24 сентября, Гагаринский суд рассмотрит иск Генпрокуратуры, требующей взыскать с Абызова и подконтрольных ему иностранных компаний 32,5 млрд рублей.

13 августа Следственный комитет завершил расследование по уголовному делу Михаила Абызова и 11 соучастников.

Экс-министр обвиняется в нескольких экономических преступлениях.

Первое уголовное дело было связано с похищением в 2011—2014 годах 4 млрд рублей у крупных поставщиков энергии и выводом их за рубеж.

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