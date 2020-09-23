Эксперт прокомментировал индексацию пенсий в 2021 году

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Проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов прокомментировал индексацию пенсий в 2021 году.
Эксперт прокомментировал индексацию пенсий в 2021 году
  • РИА Новости

«Схема расчёта пенсий, в соответствии с действующим законодательством, в России выглядит следующим образом. Страховые выплаты по старости не могут быть ниже прожиточного минимума по субъекту РФ — это аксиома», — напомнил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, если у человека в силу каких-то причин не хватило накоплений на полноценную пенсию, то ему доплачивают до минимальной необходимой суммы.

«При этом индексация не может повлиять отрицательно на уровень выплаты — пенсию гражданину не уменьшат. В итоге схема выстраивается под интересы гражданина: субъект РФ увеличивает выплату до прожиточного минимума, который подлежит индексации», — пояснил эксперт.

Как добавил Сафонов, это очень важно как раз для тех, кто получает минимальные пенсии и для них прибавка в 6,3% станет очень ощутимой.

Ранее российский лидер Владимир Путин, выступая перед членами Совета Федерации, заявил, что пенсии в России будут проиндексированы на 6,3% в 2021 году.

В августе член Совета Федерации Валерий Рязанский в беседе с Inforeactor прокомментировал опрос россиян о планах по выходу на пенсию.

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