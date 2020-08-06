В Совфеде прокомментировали опрос россиян о планах по выходу на пенсию

Член Совета Федерации Валерий Рязанский прокомментировал опрос, проведённый сервисом «Работа.ру» совместно с негосударственным пенсионным фондом Сбербанка. Согласно исследованию, треть россиян хотели бы завершить свою карьеру до 55 лет, а 25% откладывают средства на старость и оформляют индивидуальные пенсионные планы.

В беседе с Inforeactor сенатор заявил, что на данный момент во всём мире наблюдается тенденция к увеличению продолжительности жизни.

«Планировать — дело, конечно, не очень благодарное, но к возрасту выхода на пенсию необходимо подходить совершенно спокойно», — сказал он.

По словам Рязанского, нужно постоянно быть в тонусе, поддерживать активный образ жизни. Желательно за период трудовой деятельности суметь заработать себе пенсионный капитал, добавил сенатор.

По его словам, в настоящее время неактуально говорить, что 55 лет — предельный возраст для карьеры.

Ранее, как сообщала газета «Известия», эксперты оценили ситуацию на рынке труда в России в июне.