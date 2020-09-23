Эксперт дала рекомендации по выплачиванию ипотеки

Президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко дала рекомендации по выплачиванию ипотечного кредита.

«Если есть возможность, лучше гасить досрочно. В таком случае меньше переплатите и быстрее станете полноправным собственником», — заявила она в беседе с URA.RU.

По её словам, выплаты зависят и от вида ипотеки. Так, существуют аннуитетные и дифференцированные платежи. Первый вариант предусматривает равные выплаты, когда сначала гасят только проценты, а тело кредита практически не уменьшается. Как отметила эксперт, это самый распространённый вид ипотеки.

В случае второго варианта сначала платится больше, после чего сумма платежа постепенно сокращается.

Ранее независимый экономист Дмитрий Адамидов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию с ипотекой в России.