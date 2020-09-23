На Камчатке провели учения по ликвидации последствий разлива нефти
- РИА Новости
Об этом сообщает ОТР.
Занятия прошли на ТЭЦ в Петропавловске. Был задействован резервуар рядом с рекой, которая впадает в большое озеро.
«Поверхность водная обрабатывается сорбентом на торфяной основе для сбора нефтепродуктов и перекачки в ёмкости для последующей утилизации», — заявил директор Центра обеспечения действий по гражданской обороне, ЧС и пожарной безопасности в Камчатском крае Роман Байкалов.
В марте RIA56 сообщало, что в Оренбургской области прошла тренировка по отработке эвакуации в детском доме.