На Камчатке провели учения по ликвидации последствий разлива нефти

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На Камчатке состоялись учения по ликвидации последствий разлива нефти.
На Камчатке провели учения по ликвидации последствий разлива нефти
  • РИА Новости

Об этом сообщает ОТР.

Занятия прошли на ТЭЦ в Петропавловске. Был задействован резервуар рядом с рекой, которая впадает в большое озеро.

«Поверхность водная обрабатывается сорбентом на торфяной основе для сбора нефтепродуктов и перекачки в ёмкости для последующей утилизации», — заявил директор Центра обеспечения действий по гражданской обороне, ЧС и пожарной безопасности в Камчатском крае Роман Байкалов.

В марте RIA56 сообщало, что в Оренбургской области прошла тренировка по отработке эвакуации в детском доме.

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