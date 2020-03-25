В Оренбургской области прошла тренировка по отработке эвакуации в детском доме
- РИА Новости
Как сообщает RIA56, специалисты провели инструктаж по пожарной безопасности с работниками учреждения и организовали учебную эвакуацию детей-инвалидов из здания.
«Данные мероприятия помогают отработать слаженность действий персонала и усовершенствовать навыки работников дома-интерната при эвакуации в случае возникновения пожара», — отметили в региональном ГУ МЧС.
В сентябре ИА «Удмуртия» сообщало, что все школы Удмуртии прошли проверку инспекторов регионального ГУ МЧС России по антитеррористической безопасности.