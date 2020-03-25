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В Оренбургской области прошла тренировка по отработке эвакуации в детском доме

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В ГУ МЧС по Оренбургской области рассказали о тренировке по отработке планов эвакуации, которая прошла в Гайском детском доме-интернате для умственно отсталых детей.
В Оренбургской области прошла тренировка по отработке эвакуации в детском доме
  • РИА Новости

Как сообщает RIA56, специалисты провели инструктаж по пожарной безопасности с работниками учреждения и организовали учебную эвакуацию детей-инвалидов из здания.

«Данные мероприятия помогают отработать слаженность действий персонала и усовершенствовать навыки работников дома-интерната при эвакуации в случае возникновения пожара», — отметили в региональном ГУ МЧС.

В сентябре ИА «Удмуртия» сообщало, что все школы Удмуртии прошли проверку инспекторов регионального ГУ МЧС России по антитеррористической безопасности.

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