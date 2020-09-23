Экс-помощник координатора штаба Навального в Кемерове предстанет перед судом

Закончилось расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника кемеровского офиса ФБК* Алексея Сущенко, пишет Telegram-канал «Кемерово без цензуры».

В апреле 2020 года молодой человек был задержан за сбыт наркотиков. Свою вину он признал.

Как писал RT, при обыске в квартире Сущенко нашли 10 граммов марихуаны. Впоследствии выяснилось, что он продавал наркотики, в том числе несовершеннолетнему волонтёру штаба, и осуществлял сбыт запрещённых веществ непосредственно в офисе ФБК.

«У Сущенко провели обыск, в результате которого изъяли крупную партию марихуаны. Дурманящее вещество было распаковано по маленьким пакетикам и подготовлено к продаже», — сообщил ранее источник RT.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье 228.1 УК — «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Сущенко грозит до восьми лет лишения свободы.

Дело передано в Заводский районный суд города Кемерово. В настоящее время Сущенко находится в СИЗО №1 по Кемеровской области.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.