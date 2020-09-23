В Крыму спасли туристку, получившую травму

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Спасатели эвакуировали со скалы Зуб в Крыму пострадавшую туристку.
В Крыму спасли туристку, получившую травму
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

«Женщина во время прогулки оступилась на крутом спуске и подвернула ногу на сыпучем грунте у подножия горы», — заявили в ведомстве.

Пострадавшей оказали первую помощь и на носилках доставили её к автомобилю скорой.

Как отметили в пресс-службе, в такие ситуации нередко попадают те, кто плохо подготовился к походу, не знает местность и особенности ландшафта и рельефа.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Сочи рассказали о спасении тонувшей туристки.

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