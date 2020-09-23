Эксперты заявили о росте доли необеспеченных кредитов, выданных молодым россиянам

Доля необеспеченных кредитов, выданных россиянам младше 25 лет, выросла за последний год.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй.

По оценке НБКИ, в августе 2020-го доля молодых заёмщиков в общей структуре составила 11,8%, что на 1 п. п. больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Наибольший рост зафиксирован в сегменте займов микрофинансовых институтов — доля заёмщиков младше 25 лет достигла 14,8% (+3,4 п. п. за год).

На 2,5 п. п., до 10,6%, выросла доля молодёжи, пользующейся кредитной линией по картам.

При этом доли молодых россиян, прибегавших к автокредитованию и ипотеке, снизились на 0,2 п. п. (до 3,8%) и 0,1 п. п. (до 5,0%) соответственно.

В июле президент Ассоциации российских банков, член совета директоров Национального бюро кредитных историй Гарегин Тосунян в беседе с НСН прокомментировал предложение запретить оформление кредитов через мобильные приложения.