Эксперты заявили о росте доли необеспеченных кредитов, выданных молодым россиянам

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Доля необеспеченных кредитов, выданных россиянам младше 25 лет, выросла за последний год.
Эксперты заявили о росте доли необеспеченных кредитов, выданных молодым россиянам
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй.

По оценке НБКИ, в августе 2020-го доля молодых заёмщиков в общей структуре составила 11,8%, что на 1 п. п. больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Наибольший рост зафиксирован в сегменте займов микрофинансовых институтов — доля заёмщиков младше 25 лет достигла 14,8% (+3,4 п. п. за год).

На 2,5 п. п., до 10,6%, выросла доля молодёжи, пользующейся кредитной линией по картам.

При этом доли молодых россиян, прибегавших к автокредитованию и ипотеке, снизились на 0,2 п. п. (до 3,8%) и 0,1 п. п. (до 5,0%) соответственно.

В июле президент Ассоциации российских банков, член совета директоров Национального бюро кредитных историй Гарегин Тосунян в беседе с НСН прокомментировал предложение запретить оформление кредитов через мобильные приложения.

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