Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов предложить варианты пополнения бюджета.

«У нас будет встреча с участием лидеров фракций, руководителей профильных комитетов, которые больше всего отвечают за исполнение расходных полномочий и доходных, в том числе по бюджету», — заявил он во время пленарного заседания.

По его словам, будет встреча перед рассмотрением бюджета в первом чтении с участием министров и вице-премьеров.

«Давайте ваши предложения, мы их там обсудим», — сказал Володин.

Он добавил, что это будет правильный подход.

В начале сентября, как сообщала интернет-газета «Дни.ру», Володин поручил профильным комитетам Госдумы проработать вопрос об ускоренном расселении из ветхого жилья.