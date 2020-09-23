Володин призвал депутатов предложить варианты пополнения бюджета

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов предложить варианты пополнения бюджета.
Володин призвал депутатов предложить варианты пополнения бюджета
  • РИА Новости

«У нас будет встреча с участием лидеров фракций, руководителей профильных комитетов, которые больше всего отвечают за исполнение расходных полномочий и доходных, в том числе по бюджету», — заявил он во время пленарного заседания.

По его словам, будет встреча перед рассмотрением бюджета в первом чтении с участием министров и вице-премьеров.

«Давайте ваши предложения, мы их там обсудим», — сказал Володин.

Он добавил, что это будет правильный подход.

В начале сентября, как сообщала интернет-газета «Дни.ру», Володин поручил профильным комитетам Госдумы проработать вопрос об ускоренном расселении из ветхого жилья.

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