Володин поручил профильным комитетам Госдумы проработать вопрос об ускоренном расселении ветхого жилья

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам совместно с Минфином и Банком России законодательно проработать вопрос об ускоренном расселении ветхого жилья.

Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на сайт нижней палаты парламента.

«Депутаты ГД приступят к решению задачи, поставленной президентом. Нам необходимо будет законодательно проработать механизм ускоренного, более эффективного расселения ветхого жилья, в том числе в части финансирования», — заявил Володин.

До 2024 года необходимо расселить около 9,5 млн кв. м аварийного жилья, где проживают 530 тыс. человек.

Ранее президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в беседе с НСН прокомментировал предложение предоставлять гражданам, проживающим в ветхом и аварийном жилье, ипотеку со ставкой не выше 3%.