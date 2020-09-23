ВККС разрешила возбудить дело против судьи Добрыниной

Высшая квалификационная коллегия судей России разрешила следователям возбудить уголовное дело о покушении на мошенничество в отношении председателя Дзержинского районного суда Волгограда Юлии Добрыниной.

Как передаёт РИА Новости, с соответствующим запросом в квалифколлегию обратился председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Согласно материалам, в производстве райсуда находилось гражданское дело по иску администрации к предпринимателю Владимиру Зубкову о сносе самовольно построенной гостиницы. Сам он находится в СИЗО.

По данным следствия, Добрынина попросила у жены бизнесмена 2,5 млн рублей, обещая передать их экспертам, чтобы получить нужное ему заключение. Зубкова сообщила об этом в правоохранительные органы, и встреча прошла под контролем оперативников.