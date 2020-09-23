ВККС разрешила возбудить дело против судьи Добрыниной
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Как передаёт РИА Новости, с соответствующим запросом в квалифколлегию обратился председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
Согласно материалам, в производстве райсуда находилось гражданское дело по иску администрации к предпринимателю Владимиру Зубкову о сносе самовольно построенной гостиницы. Сам он находится в СИЗО.
По данным следствия, Добрынина попросила у жены бизнесмена 2,5 млн рублей, обещая передать их экспертам, чтобы получить нужное ему заключение. Зубкова сообщила об этом в правоохранительные органы, и встреча прошла под контролем оперативников.