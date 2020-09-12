ВККС рассмотрит вопрос о возбуждении дела против судьи Добрыниной

Короткая ссылка
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) 23 сентября планирует рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении судьи Юлии Добрыниной.
ВККС рассмотрит вопрос о возбуждении дела против судьи Добрыниной
  • Pixabay

Соответствующая информация опубликована на сайте ВККС.

В сообщении говорится, что 23 сентября подлежит рассмотрению «представления председателя Следственного комитета России о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи, председателя Дзержинского районного суда города Волгограда Добрыниной Юлии Валериевны по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса России».

В июнt ВККС дала согласие на возбуждение Следственным комитетом России уголовных дел в отношении шести судей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить