ВККС рассмотрит вопрос о возбуждении дела против судьи Добрыниной
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Соответствующая информация опубликована на сайте ВККС.
В сообщении говорится, что 23 сентября подлежит рассмотрению «представления председателя Следственного комитета России о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи, председателя Дзержинского районного суда города Волгограда Добрыниной Юлии Валериевны по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса России».
В июнt ВККС дала согласие на возбуждение Следственным комитетом России уголовных дел в отношении шести судей.