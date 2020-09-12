ВККС рассмотрит вопрос о возбуждении дела против судьи Добрыниной

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) 23 сентября планирует рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении судьи Юлии Добрыниной.

Соответствующая информация опубликована на сайте ВККС.

В сообщении говорится, что 23 сентября подлежит рассмотрению «представления председателя Следственного комитета России о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи, председателя Дзержинского районного суда города Волгограда Добрыниной Юлии Валериевны по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса России».

В июнt ВККС дала согласие на возбуждение Следственным комитетом России уголовных дел в отношении шести судей.