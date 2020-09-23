В Казани оценили ситуацию с коронавирусом

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Руководитель пресс-службы президента Республики Татарстан Лилия Галимова в ходе брифинга прокомментировала ситуацию с коронавирусом в регионе.
В Казани оценили ситуацию с коронавирусом
  • РИА Новости

Об этом пишет сайт inkazan.ru.

По словам Галимовой, на сегодняшний день оперштаб продолжает работать в том же режиме, в котором и начал. Ежедневно главе республики Рустаму Минниханову докладывают об эпидемиологической ситуации. Сейчас она оценивается как «стабильная» и «контролируемая».

«Благодаря той мобилизационной работе, которая была проведена в начале, когда мы только столкнулись с пандемией, мы имеем достаточные запасы койко-мест, знаем, как лечить пациентов, которые имеют диагноз COVID, как проводить логистику их доставки в то или иное отделение. У нас большая часть коечного фонда вернулась в режим плановых работ, и в случае необходимости все запасы койко-мест имеются», — сказала она.

Ранее главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов заявил, что не ожидает второй волны коронавируса в стране.

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