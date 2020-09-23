Власти Крыма отчитались о готовности к отопительному сезону

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Министр ЖКХ Крыма Дмитрий Черняев на сессии Государственного совета республики сообщил, что готовность объектов ЖКХ региона к предстоящему отопительному сезону составляет 99%.
Власти Крыма отчитались о готовности к отопительному сезону
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Об этом сообщает «Крыминформ».

«По данным еженедельного мониторинга по состоянию на последнюю контрольную дату — 22 сентября, — общая готовность объектов ЖКХ, многоквартирных домов, объектов образования на территории Республики Крым составляет 99%», — сказал Черняев.

Готовность объектов здравоохранения составляет 93%.

По словам министра, 100% жилых многоквартирных домов получили акты готовности к отопительному сезону, выдано более 13 тыс. паспортов готовности.

Как передавал ранее телеканал «360», в Московской области рассказали о подготовке к отопительному сезону.

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