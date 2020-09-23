В МВД сообщили о росте числа IT-преступлений

Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала о росте числа IT-преступлений в стране.

«Проблемой остаётся рост IT-преступлений», — цитирует ТАСС Волк.

Она сообщила, что «их количество возросло на 76,7%, в том числе с использованием сети интернет — на 90,2%, с использованием средств мобильной связи — на 100,5%».

Ранее глава российского ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе выступления на II съезде Ассоциации банков России сообщила, что количество звонков от мошенников в адрес клиентов банков и других финансовых институтов в период пандемии выросло на 200%.