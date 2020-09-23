Вышинский рассказал об обсуждении на заседаниях СПЧ блокировок со стороны YouTube

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Кирилл Вышинский рассказал об обсуждении на заседаниях СПЧ блокировок со стороны YouTube.
Вышинский рассказал об обсуждении на заседаниях СПЧ блокировок со стороны YouTube
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

«Я стал членом Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека с осени прошлого года, в совете вошёл в комиссию по международному сотрудничеству в области прав человека. Этим летом присоединился ещё к комиссии по свободе информации и правам журналистов», — заявил Вышинский.

Он сообщил, что среди первых обращений — письма от журналистских коллективов информагентств ANNA-NEWS, News Front и телеканала «Царьград», аккаунты которых были заблокированы весной и летом 2020 года на YouTube без права восстановления.

«Третье заседание состоялось в конце августа — примерно через месяц после того, как я подготовил тексты заявления и обращений. Подготовились основательно: есть справка о том, кого и как беспричинно блокировал YouTube (не только на территории России); есть тексты обращений; есть месячная безрезультатная переписка с Google», — отметил Вышинский.

По его словам, коллеги предложили проголосовать за то, чтобы не голосовать за заявление по YouTube и не высказывать мнение комиссии по правам журналистов в данном конкретном случае нарушения прав их коллег.

Вышинский добавил, что решение принято семью голосами против одного.

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