Госдума приняла закон о повышении акцизов на сигареты

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Госдума приняла закон, который повышает в 2021 году акцизы на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20% по сравнению с действующими ставками. Об этом пишет РИА Новости.
Госдума приняла закон о повышении акцизов на сигареты
  • РИА Новости

Как отмечается, ставка акциза на сигареты в 2021 году составит 2359 рублей за тысячу штук, на вейпы и электронные сигареты — 60 рублей за штуку.

16 сентября председатель правительства Михаил Мишустин заявил, что кабмин предлагает увеличить ставки акцизов на табак.

Министр финансов Антон Силуанов, говоря о стоимости пачки сигарет после увеличения акциза на 20%, заявил, что речь идёт о дополнительных 20 рублях, если «смотреть на стоимость сигарет в размере примерно около 120 рублей».

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал ФАН соответствующую инициативу. 

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