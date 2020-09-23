В Подмосковье внедряют систему обращения с медицинскими отходами

Подмосковье первым из всех регионов России внедрит систему обращения с медицинскими отходами.

Как сообщает телеканал «360», Московская область поднимала такой вопрос ещё в 2017 году.

Было решено, что сбор, перевозку, обезвреживание медицинского мусора необходимо упорядочить. Власти хотят запустить систему для быстрого вывоза отходов и их обеззараживания.

«Процесс обращения с таким типом, подчеркну — опасным, если мы говорим о классах Б, В, Г, Д, должен быть подконтрольным, единым и иметь свой регламент, чёткие правила», — считает председатель комитета по экологии и природопользованию Московской области Алла Полякова.

Она подытожила, что после принятия закона Подмосковье запустит проект.

«Несмотря на нюансы, сложности, Московская область может стать первым в нашей стране регионом, который применит новую, единую, выстроенную и строго регламентированную систему», — добавила Полякова.

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