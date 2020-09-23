В Омске прокомментировали ситуацию с работой учебных учреждений

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Министерство образования Омской области опубликовало информацию о количестве школ, переведённых на дистанционное обучение из-за коронавируса или ОРВИ.
В Омске прокомментировали ситуацию с работой учебных учреждений
  • РИА Новости

Об этом сообщает Gorod55.

По данным на 22 сентября, в Омской области продолжают работать 715 школ. В 69 образовательных организациях региона отдельные классы закрыли на карантин по ОРВИ. Такая ситуация наблюдается сразу в Большереченском, Азовском, Калачинском, Исилькульском, Полтавском, Омском, Нововаршавском районах и в самом Омске.

Также из-за ОРВИ полностью закрыта Великорусская школа в Калачинском районе.

На карантин из-за коронавирусной инфекции переведены Березовская основная школа Марьяновского района, Юрьевская школа Кормиловского района и Петровская школа Тевризского района.

В омской школе №83 и гимназии №62 закрыли по одному классу.

Омский детский сад №245 полностью закрыт на карантин.

Портал «Юга.ру» сообщал ранее, что 1090 школьников в Адыгее перевели на дистанционное обучение из-за заболевших коронавирусом учителей или учеников.

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