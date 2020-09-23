Замглавы ФСИН по Нижегородской области помещён под домашний арест

Заместитель главы ГУ ФСИН по Нижегородской области, который обвиняется в превышении должностных полномочий, помещён под домашний арест на два месяца. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

«Суд рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении заместителя руководителя ГУ ФСИН по Нижегородской области... Гражданин Г. помещён под домашний арест до 20 ноября 2020 года», — цитирует РИА Новости пресс-службу.

В августе сообщалось, что следователи предъявили бывшему заместителю директора ФСИН Олегу Коршунову обвинение в хищении почти 95 млн рублей бюджетных средств, выделенных на строительство СИЗО в Крыму.