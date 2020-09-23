Аналитики провели исследование рынка репетиторских услуг в России

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Аналитики сервиса «Авито услуги» провели исследование и выяснили, сколько стоит в среднем час занятий с репетитором и насколько изменился спрос на услуги преподавателей.
Аналитики провели исследование рынка репетиторских услуг в России
  • Pixabay

Об этом пишет сайт «Известия».

Средняя цена на услуги репетиторов по большинству предметов в России составляет 500 рублей за часовое занятие. В среднем столько стоит занятие по английскому языку, математике и обществознанию.

В то же время стоимость урока по русскому языку колеблется на уровне 450 рублей, говорится в исследовании. При этом в Москве самая высокая средняя цена занятия — 800 рублей.

В Санкт-Петербурге средняя стоимость занятия составила 700 рублей.

В целом по стране предложение услуг репетиторов выросло на 31% по сравнению с сентябрём 2019 года. Спрос на них увеличился на 18%.

Среди регионов спрос на репетиторов увеличился сильнее всего в Ижевске — на 61%, Воронеже — на 55% и Омске — на 45%.

Как сообщал ранее сайт «Невские новости», из результатов опроса, проведённого hh.ru, большинство жителей Санкт-Петербурга во время режима самоизоляции проходили обучение.

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