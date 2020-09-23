Строительство Амурского ГХК начнётся в сентябре

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Строительство Амурского газохимического комплекса начнётся в сентябре. Об этом сообщил гендиректор, член правления СИБУРа Михаил Карисалов на Тюменском нефтегазовом форуме.
Строительство Амурского ГХК начнётся в сентябре
  • РИА Новости

«Сентябрь текущего года», — приводит РИА Новости ответ Карисалова на вопрос о сроках начала строительства.

Он также добавил, что начало работ зависит от нескольких условий: физическая готовность, принятие инвестиционного решения и получение всех необходимых разрешительных документов. 

Уточняется, что Главгосэкспертиза России на этой неделе выдала СИБУРу положительное заключение, необходимое для начала строительства.

18 августа российский премьер Михаил Мишустин по видеосвязи дал старт реализации Амурского газохимического комплекса СИБУРа.

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