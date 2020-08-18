Мишустин дал старт реализации проекта Амурского ГХК

Российский премьер Михаил Мишустин по видеосвязи дал старт реализации Амурского газохимического комплекса (ГХК) «Сибура». Об этом информирует РИА Новости.

Мишустин заявил, что «за очень короткий срок в Амурской области появится новый завод-гигант с самым современным производством на основе современных информационных технологий».

«Запуск этого производства — это, конечно, такие мощные инвестиции в будущее, то есть в Амурской области мы создаём точку роста, даем импульс к развитию всей экономики региона», — отметил премьер.

Он также выразил уверенность в том, что «здесь будут созданы также тысячи высокотехнологичных рабочих мест, транспортная и социальная инфраструктура».

Отмечается, что проект Амурского ГХК подразумевает строительство комплекса по производству базовых полимеров общей мощностью 2,7 млн т в год — 2,3 млн т полиэтилена и 400 тыс. т полипропилена.

Как уточняется, ориентировочные сроки завершения строительства и пусконаладочных работ — 2024-2025 годы.

Ранее Мишустин посетил Рыболовецкий колхоз имени В.И. Ленина на Камчатке.

Он пообещал доложить российскому президенту Владимиру Путину об инициативах жителей Дальнего Востока после возвращения из поездки по региону.