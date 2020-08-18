Мишустин дал старт реализации проекта Амурского ГХК

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Российский премьер Михаил Мишустин по видеосвязи дал старт реализации Амурского газохимического комплекса (ГХК) «Сибура». Об этом информирует РИА Новости.
Мишустин дал старт реализации проекта Амурского ГХК
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Мишустин заявил, что «за очень короткий срок в Амурской области появится новый завод-гигант с самым современным производством на основе современных информационных технологий».

«Запуск этого производства — это, конечно, такие мощные инвестиции в будущее, то есть в Амурской области мы создаём точку роста, даем импульс к развитию всей экономики региона», — отметил премьер.

Он также выразил уверенность в том, что «здесь будут созданы также тысячи высокотехнологичных рабочих мест, транспортная и социальная инфраструктура».

Отмечается, что проект Амурского ГХК подразумевает строительство комплекса по производству базовых полимеров общей мощностью 2,7 млн т в год — 2,3 млн т полиэтилена и 400 тыс. т полипропилена. 

Как уточняется, ориентировочные сроки завершения строительства и пусконаладочных работ — 2024-2025 годы.

Ранее Мишустин посетил Рыболовецкий колхоз имени В.И. Ленина на Камчатке.

Он пообещал доложить российскому президенту Владимиру Путину об инициативах жителей Дальнего Востока после возвращения из поездки по региону.

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