В Хакасии археологи нашли могильник древних скифов

В Аскизском районе Хакасии во время раскопок кургана археологи обнаружили не тронутые грабителями захоронения времён тагарской культуры (эпоха раннего железа).

Об этом информируют «Известия» со ссылкой на сообщение на сайте правительства региона.

«В могильниках найдены скелеты четырёх тагарцев в том положении, каким оно было при захоронении, также нетронутым оказался весь инвентарь: бронзовое оружие, круглое зеркало и изготовленный из рога миниатюрный гребешок. Около каждого погребённого учёные нашли хорошей сохранности крупные керамические сосуды с широкими венчиками», — говорится в сообщении.

Обычно тагарские захоронения находят разграбленными, с минимальным количеством вещей.

Все находки направят в Новосибирск на реставрацию, а затем вернут в республику и пополнят коллекцию Хакасского национального краеведческого музея им. Л.Р. Кызласова.

Ранее НСН сообщала, что в Москве отреставрировали артефакты XVIII века, найденные археологами на Гоголевском бульваре в 2019 году.