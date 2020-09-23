В Хакасии археологи нашли могильник древних скифов
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Об этом информируют «Известия» со ссылкой на сообщение на сайте правительства региона.
«В могильниках найдены скелеты четырёх тагарцев в том положении, каким оно было при захоронении, также нетронутым оказался весь инвентарь: бронзовое оружие, круглое зеркало и изготовленный из рога миниатюрный гребешок. Около каждого погребённого учёные нашли хорошей сохранности крупные керамические сосуды с широкими венчиками», — говорится в сообщении.
Обычно тагарские захоронения находят разграбленными, с минимальным количеством вещей.
Все находки направят в Новосибирск на реставрацию, а затем вернут в республику и пополнят коллекцию Хакасского национального краеведческого музея им. Л.Р. Кызласова.
Ранее НСН сообщала, что в Москве отреставрировали артефакты XVIII века, найденные археологами на Гоголевском бульваре в 2019 году.