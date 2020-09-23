Второе дело возбуждено после ДТП с автобусом в Хабаровском крае
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«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)», — говорится в пресс-релизе.
В настоящее время проводятся следственные действия.
Ранее МВД Хабаровского края сообщило о возбуждении уголовного дела о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств после ДТП с автобусом.
В региональном Минздраве уточнили, что всего в больницу поступил 21 пострадавший, девять из них были затем отпущены под амбулаторное наблюдение.