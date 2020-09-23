Второе дело возбуждено после ДТП с автобусом в Хабаровском крае

Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после ДТП с пассажирским автобусом в Хабаровском крае, в котором находились 45 человек. Об этом сообщили в региональном главке Следственного комитета России.

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