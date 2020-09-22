Глава Минкультуры ушла на самоизоляцию из-за коронавируса у отца

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Министр культуры России Ольга Любимова ушла на самоизоляцию, так как у её отца Бориса Любимова, ректора Высшего театрального училища им М.С. Щепкина, был обнаружен коронавирус.
Глава Минкультуры ушла на самоизоляцию из-за коронавируса у отца
  • © РИА Новости / Кирилл Каллиников

«Министр культуры Ольга Любимова ушла на самоизоляцию», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря министра Анны Усачёвой.

Она отметила, что врачи диагностировали у ректора Высшего театрального училища им М.С. Щепкина при Государственном академическом Малом театре России Бориса Любимова COVID-19, он находится в больнице.

Ранее глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил, что у него диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко перешёл на дистанционный режим работы из-за положительного результата теста на коронавирус.

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