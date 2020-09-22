В Краснодаре рассказали о программе мероприятий в честь Дня города

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Празднование 227-й годовщины основания Краснодара состоится 26 и 27 сентября преимущественно в онлайн-формате.
В Краснодаре рассказали о программе мероприятий в честь Дня города
  • РИА Новости

Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Мероприятия подготовили управление культуры, управление по делам молодёжи и отдел зарубежных связей и протокола.

В частности, на светодиодных экранах в разных точках Краснодара можно будет увидеть концерт-фильм, посвящённый дню образования города. Кроме того, запланирована выставка работ фотоклуба «Исторические здания Краснодара» и лидеров фотоконкурса «Любимый город».

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Ижевске перенесли концерты в честь Дня города.

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