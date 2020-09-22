Эксперт рассказал о мерах предосторожности при получении пенсии на банковские карты

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Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов рассказал о мерах предосторожности при получении пенсии на банковские карты.
Эксперт рассказал о мерах предосторожности при получении пенсии на банковские карты
  • РИА Новости

«Первое — никогда не писать на карте её ПИН-код и не лепить на неё бумажки с этим кодом. Второе — никому не сообщать и не передавать трёхзначный CVV-код, указанный на обратной стороне вашей карты», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, также нельзя разглашать потенциальным мошенникам, какой именно банк обслуживает эту карту.

Сафонов также советует хранить карту в надёжном месте и никому её не давать.

Со своей стороны, руководитель экспертного центра «Деловой России» по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов Екатерина Авдеева в беседе с сайтом «Аргументы и факты» подтвердила, что «опасность хранения денежных средств для лиц, получающих страховые пенсии, за выслугу лет, по старости заключается в том, что они могут пострадать от мошеннических действий».

По словам эксперта, просто оставлять полученные пенсии на счетах сопряжено с рядом рисков, которые необходимо учитывать.

Ранее в Пенсионном фонде России опровергли информацию о том, что выплаты пенсии могут прекратиться в том случае, если человек полгода не будет снимать деньги с карты.

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