В Тюмени завели дело по факту взрыва газа в жилом доме
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Об этом сообщает megatyumen.ru со ссылкой на следователей.
Статья — повреждение чужого имущества по неосторожности.
По версии следствия, вечером 20 сентября в квартире на втором этаже дома по улице 50 лет ВЛКСМ произошло возгорание природного газа из-за неосторожных действий с газопроводом и газопотребляющим оборудованием.
Проведён осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы.
Расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что прокуроры проводят проверку по факту взрыва газа в жилом доме в Тюмени.
В августе газета «Реальное время» сообщила, что исполком Казани утвердил решение провести капремонт в доме, повреждённом в результате взрыва бытового газа, который произошёл 25 мая 2020 года.