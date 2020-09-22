В Тюмени завели дело по факту взрыва газа в жилом доме

В Тюмени возбудили уголовное дело по факту взрыва газа в жилом доме.

Об этом сообщает megatyumen.ru со ссылкой на следователей.

Статья — повреждение чужого имущества по неосторожности.

По версии следствия, вечером 20 сентября в квартире на втором этаже дома по улице 50 лет ВЛКСМ произошло возгорание природного газа из-за неосторожных действий с газопроводом и газопотребляющим оборудованием.

Проведён осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы.

Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что прокуроры проводят проверку по факту взрыва газа в жилом доме в Тюмени.

В августе газета «Реальное время» сообщила, что исполком Казани утвердил решение провести капремонт в доме, повреждённом в результате взрыва бытового газа, который произошёл 25 мая 2020 года.