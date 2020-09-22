В Тюмени завели дело по факту взрыва газа в жилом доме

Короткая ссылка
В Тюмени возбудили уголовное дело по факту взрыва газа в жилом доме.
В Тюмени завели дело по факту взрыва газа в жилом доме
  • © МЧС России

Об этом сообщает megatyumen.ru со ссылкой на следователей.

Статья — повреждение чужого имущества по неосторожности.

По версии следствия, вечером 20 сентября в квартире на втором этаже дома по улице 50 лет ВЛКСМ произошло возгорание природного газа из-за неосторожных действий с газопроводом и газопотребляющим оборудованием.

Проведён осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы.

Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что прокуроры проводят проверку по факту взрыва газа в жилом доме в Тюмени.

В августе газета «Реальное время» сообщила, что исполком Казани утвердил решение провести капремонт в доме, повреждённом в результате взрыва бытового газа, который произошёл 25 мая 2020 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить