Прокуроры проводят проверку по факту взрыва газа в жилом доме в Тюмени

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По факту взрыва газа в жилом доме в Тюмени организована проверка. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры России.
Прокуроры проводят проверку по факту взрыва газа в жилом доме в Тюмени
  • © МЧС России

«По поручению прокурора Тюменской области Владислава Московских организована проверка по факту хлопка газа в многоквартирном жилом доме в Тюмени», — указывается в сообщении.

Уточняется, что прокуроры проверят соблюдение законодательства об эксплуатации газового оборудования и обеспечении безопасных условий проживания людей.

Ранее сообщалось о двух пострадавших в результате взрыва газа в жилом пятиэтажном доме в Тюмени.

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