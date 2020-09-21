Прокуроры проводят проверку по факту взрыва газа в жилом доме в Тюмени

По факту взрыва газа в жилом доме в Тюмени организована проверка. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры России.

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«По поручению прокурора Тюменской области Владислава Московских организована проверка по факту хлопка газа в многоквартирном жилом доме в Тюмени», — указывается в сообщении. Уточняется, что прокуроры проверят соблюдение законодательства об эксплуатации газового оборудования и обеспечении безопасных условий проживания людей. Ранее сообщалось о двух пострадавших в результате взрыва газа в жилом пятиэтажном доме в Тюмени.