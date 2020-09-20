В Тюмени в жилом доме произошёл взрыв газа

В жилом пятиэтажном доме в Тюмени в результате взрыва газа пострадали два человека. Об этом информирует РИА Новости.

В департаменте здравоохранения Тюменской области сообщили, что «вызов скорой помощи поступил в 20:11 (18:11 мск), на место бригада прибыла в 20:19 (18:19 мск)».

В ведомстве рассказали, что «на месте оказана помощь одному пострадавшему по поводу поверхностного пореза».

«Один пострадавший с термическим ожогом доставляется в Областную клиническую больницу №1», — говорится в сообщении.

В пресс-службе губернатора области сообщили, что поступило сообщение о взрыве газа без последующего горения в квартире на втором этаже жилого пятиэтажного дома по улице 50 лет ВЛКСМ в Тюмени.

В пресс-службе заявили, что «разрушен балкон и два соседних (балкона)».

«Частично повреждены две квартиры. Эвакуированы 75 человек. От МЧС на месте работают шесть единиц техники, 14 человек», — отмечается в сообщении.

В конце августа сообщалось, что четыре человека пострадали при взрыве и последовавшем за ним пожаре в жилом доме на улице Кубинке в Москве.