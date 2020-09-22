В Петербурге возобновил работу госпиталь для больных COVID-19

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Временный госпиталь, расположенный в пансионате «Заря» в посёлке Репино в Санкт-Петербурге, вновь начал принимать пациентов с коронавирусом.
В Петербурге возобновил работу госпиталь для больных COVID-19
  • РИА Новости

Как сообщает kp.ru, для больных коронавирусной инфекцией зарезервировано 300 койко-мест.

«За последние сутки в больницы госпитализированы 287 петербуржцев с коронавирусом. Свободный коечный фонд для взрослых пациентов с СOVID-19 сократился до 6%. В связи с чем принято решение о возобновлении приёма пациентов с коронавирусом во временный инфекционный госпиталь в пансионате «Заря», — сообщает пресс-служба Смольного.

С марта по апрель пансионат «Заря» работал как обсерватор для прибывающих из заграничных поездок, а с апреля здесь было развёрнуто инфекционное отделение сестрорецкой больницы №40.

Ранее портал progorod43 информировал, что за сутки в Кировской области зафиксировали 66 новых случаев инфицирования COVID-19.

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