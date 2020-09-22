Гинцбург назвал сроки окончания циркуляции коронавируса в России

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Остановить распространение коронавирусной инфекции COVID-19 в России удастся не ранее чем через 9—12 месяцев. С таким заявлением выступил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Гинцбург назвал сроки окончания циркуляции коронавируса в России
  • РИА Новости

«Надеюсь, к ноябрю будет 5—6 млн доз вакцины, которые будут производиться на четырёх-пяти площадках. Это позволит в течение 9—12 месяцев провакцинировать население, достичь уровня вакцинации 70—80%, что позволит на популяционном уровне прекратить циркуляцию данного возбудителя», — приводит Интерфакс его слова на пресс-конференции.

Гинцбург отметил, что у 14—15% добровольцев, которые получили первый компонент вакцины от COVID-19, наблюдались побочные эффекты.

Таким образом, 85% добровольцев не испытывают осложнений после вакцинации, подчеркнул директор.

Ранее Гинцбург заявил, что пробные партии вакцины от COVID-19 «Спутник V» поступили во все российские регионы.

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