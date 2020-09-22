В России проходят учения по ликвидации последствий разлива нефти

Во всех российских регионах проводятся двухдневные командно-штабные учения по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов при авариях. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

В сообщении говорится, что учения проходят в соответствии с поручением президента России и решением правкомиссии с 22 по 23 сентября.

В рамках мероприятий подразделения Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций из 85 субъектов России примут участие «в комплексном командно-штабном учении по вопросам ликвидации последствий разливов нефти и нефтепродуктов».

Отмечается, что тренировка проходит под личным контролем главы МЧС России Евгения Зиничева.

Ранее подразделения Приморских тепловых сетей приняли участие в командно-штабных учениях, направленных на отработку ликвидации ЧС.