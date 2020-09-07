В Приморье провели учения по отработке ликвидации ЧС

Сотрудники подразделений Приморских тепловых сетей приняли участие в командно-штабных учениях, направленных на отработку ликвидации ЧС.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу АО «Дальневосточная генерирующая компания».

В занятиях также были задействованы представители органов исполнительной власти субъектов, территориальных органов МЧС России, органов местного самоуправления.

В Приморских тепловых сетях проводят около 10 различных учений в год, чтобы оценить возможности и навыки ключевых специалистов и групп, повысить уровень работы при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Ранее агентство «Крыминформ» сообщало, что на вокзале Севастополя прошли учения МЧС.