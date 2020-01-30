На вокзале Севастополя прошли учения МЧС

На железнодорожном вокзале Севастополя прошли пожарно-тактические учения МЧС.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу главного управления ведомства по городу.

Согласно сценарию, из-за проведения огневых работ произошло возгорание кровли здания вокзала. Сотрудники провели эвакуацию и вызвали спасателей, которые нашли условных пострадавших и помогли им выбраться. Затем представители МЧС приступили к ликвидации возгорания.

Использовались две автолестницы и пожарный поезд. Всего к занятиям привлекли 139 человек и 39 единиц техники.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининграде прошла проверка регионального управления МЧС.