На вокзале Севастополя прошли учения МЧС

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На железнодорожном вокзале Севастополя прошли пожарно-тактические учения МЧС.
На вокзале Севастополя прошли учения МЧС
  • © пресс-служба ГУ МЧС по Севастополю

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу главного управления ведомства по городу.

Согласно сценарию, из-за проведения огневых работ произошло возгорание кровли здания вокзала. Сотрудники провели эвакуацию и вызвали спасателей, которые нашли условных пострадавших и помогли им выбраться. Затем представители МЧС приступили к ликвидации возгорания.

Использовались две автолестницы и пожарный поезд. Всего к занятиям привлекли 139 человек и 39 единиц техники.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининграде прошла проверка регионального управления МЧС.

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