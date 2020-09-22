Аналитики фиксируют увеличение спроса на электротранспорт в России
- РИА Новости
Об этом пишут «Известия».
По данным экспертов, москвичи интересовались электротранспортом в 3,4 раза чаще, чем в июне — сентябре прошлого года. В Санкт-Петербурге — в 4,1 раза чаще.
Самый большой рост спроса на средства индивидуального передвижения по сравнению с летом и сентябрём прошлого года наблюдается в Красноярске (в 4,9 раза) и Тюмени (в 4,2 раза).
Цена на электротранспорт в России выросла по сравнению с летом и сентябрём прошлого года на 18% и составила в среднем 10 503 рубля, говорится в исследовании.
По данным аналитиков, количество объявлений о продаже средств индивидуального передвижения в России увеличилось в 2,1 раза. Самый большой рост числа объявлений зафиксировали в Красноярске (в десять раз) и Челябинске (в девять раз).
Ранее член Ассоциации юристов России (АЮР) Карен Погосов в беседе с изданием «Аргументы и факты» дал рекомендации, как оформлять аварии на велодорожке с моноколёсами и самокатами.