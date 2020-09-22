В России создан центр по защите прав журналистов

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По инициативе Союза журналистов России (СЖР) создан Центр правовой защиты журналистов, целью которого, помимо юридической помощи, станет повышение правовой грамотности представителей СМИ.
В России создан центр по защите прав журналистов
  • Pixabay

«В России мало организаций, которые могли бы оказывать правовую поддержку в процессе профессиональной деятельности журналистов. Иногда бывает, что, пока редакция СМИ ищет юриста, упускается время», — приводятся на сайте СЖР слова директора центра Анны Белозёровой. 

Она отметила, что организация будет обеспечивать правовую поддержку журналистов, а также помогать с представлением их интересов в суде.

«Будем проводить и семинары, где научим правильно толковать и применять нормы законов. Будем вести просветительскую деятельность, популяризировать правовую грамотность журналистов», — сказала Белозёрова.

В августе уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сочла полезным создание рабочей группы по мониторингу нарушений прав СМИ и разработке механизмов их защиты.

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