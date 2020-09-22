В России создан центр по защите прав журналистов

По инициативе Союза журналистов России (СЖР) создан Центр правовой защиты журналистов, целью которого, помимо юридической помощи, станет повышение правовой грамотности представителей СМИ.

«В России мало организаций, которые могли бы оказывать правовую поддержку в процессе профессиональной деятельности журналистов. Иногда бывает, что, пока редакция СМИ ищет юриста, упускается время», — приводятся на сайте СЖР слова директора центра Анны Белозёровой.

Она отметила, что организация будет обеспечивать правовую поддержку журналистов, а также помогать с представлением их интересов в суде.

«Будем проводить и семинары, где научим правильно толковать и применять нормы законов. Будем вести просветительскую деятельность, популяризировать правовую грамотность журналистов», — сказала Белозёрова.

В августе уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сочла полезным создание рабочей группы по мониторингу нарушений прав СМИ и разработке механизмов их защиты.