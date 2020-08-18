Москалькова считает полезным создание группы по защите прав СМИ

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова считает полезным создание рабочей группы по мониторингу нарушений прав СМИ и разработке механизмов их защиты.

«На мой взгляд, было бы полезным создать в стране консолидированную рабочую группу из представителей МИД, Союза журналистов России, ведущих СМИ и профильных НКО, а также юристов и правозащитников», — цитирует РИА Новости Москалькову.

Она отметила, что подобный широкий экспертный состав позволит группе проводить мониторинг нарушений прав российских и зарубежных журналистов.

Ранее Татьяна Москалькова прокомментировала ситуацию с задержанными в ходе протестных акций в Белоруссии россиянами.