Москалькова считает полезным создание группы по защите прав СМИ

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова считает полезным создание рабочей группы по мониторингу нарушений прав СМИ и разработке механизмов их защиты.
Москалькова считает полезным создание группы по защите прав СМИ
  • РИА Новости

«На мой взгляд, было бы полезным создать в стране консолидированную рабочую группу из представителей МИД, Союза журналистов России, ведущих СМИ и профильных НКО, а также юристов и правозащитников», — цитирует РИА Новости Москалькову.

Она отметила, что подобный широкий экспертный состав позволит группе проводить мониторинг нарушений прав российских и зарубежных журналистов.

Ранее Татьяна Москалькова прокомментировала ситуацию с задержанными в ходе протестных акций в Белоруссии россиянами.

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